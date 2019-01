Nuovo episodio dell'Eredità della Prima Lama e molto altro in AC Odyssey a Gennaio!

Mentre iniziano a circolare i primi rumor relativi al prossimo capitolo della Saga degli Assassini, Ubisoft presenta gli aggiornamenti previsti per Assassin's Creed Odyssey nel corso del mese di Gennaio.

Le novità previste sono piuttosto numerose: le presentano in video il Community Developer della Serie Vincente Le Jamtel ed il Game Director di Assassin's Creed Odyssey Scott Philips. Come di consueto, potete visionare il filmato, della durata di circa cinque minuti, in apertura a questa news. Di seguito, alcune delle principali informazioni presentate.

Innanzitutto, a metà gennaio sarà pubblicato il Secondo Episodio dell'Arco Narrativo L'Eredità della Prima Lama. Intitolato "Shadow Heritage", questo nuovo contenuto proseguirà il racconto delle vicende di Dario, già protagonista del primo episodio, Preda. Ecco la presentazione: "L'influenza di Amorgos in Grecia si fa crescente ed una misteriosa minaccia Spartana fa la sua comparsa. Solca il Mar Egeo per proteggere la vita pacifica e semplice che desiderate con Dario e la sua famiglia e preparatevi a resistere alla tempesta".



Sul fronte degli aggiornamenti gratuiti, Assassin's Creed Odyssey vedrà la pubblicazione di due nuovi Racconti Perduti della Grecia. Uno di questi, The Daughters of Lalaia, è già disponibile per tutti i vedogiocatori. Il secondo, intitolato "Poet's Legacy" sarà reso disponibile nel periodo finale del mese di Gennaio. Nel corso del mese sarà inoltre introdotta una nuova Creatura Mitologica, il Ciclope Arges. I giocatori più temerari potranno sfidarlo per cercare di ottenere la sua arma leggendaria. Livello raccomandato per affrontarlo? Almeno il 50!