Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft pubblica il trailer di lancio

Mancano esattamente dieci giorni al lancio di Assassin's Creed Odyssey e per l'occasione Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio del nuovo gioco della serie, secondo capitolo di una ideale trilogia iniziata lo scorso anno con Assassin's Creed Origins.

Insieme al gioco, il 5 ottobre sarà disponibile anche il Season Pass, il quale darà accesso a numerosi contenuti extra cui le avventure episodiche Legacy of the First Blade e The Fate of Atlantis, oltre ad Assassin's Creed III Remastered con tutti i DLC (Benedict Arnold, Segreti Nascosti, La Tirannia Di Re Washington) e Assassin's Creed Liberation Remastered, questi ultimi due acquistabili anche singolarmente da marzo 2019 in un solo bundle.

Assassin's Creed Odyssey uscirà il 5 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in Giappone il gioco arriverà anche su Nintendo Switch in una versione Cloud che non sarà disponibile in Occidente.