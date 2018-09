Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft regala lo Spartan Starter Pack, ecco come ottenerlo

Ubisoft ha annunciato che i giocatori che effettueranno il login a Uplay entro il primo ottobre riceveranno gratuitamente il DLC Spartan Starter Pack per Assassin's Creed Odyssey, contenente tre oggetti utili per iniziare l'avventura...

Al momento l'unico item confermato è la spada, gli altri due oggetti verranno svelati nei prossimi giorni. Il DLC ha un valore pari a 6.99 dollari e gli oggetti potranno essere acquistati anche singolarmente: ma come fare per ottenere lo Spartan Starter Pack?

Semplicissimo, vi basterà effettuare il login su uPlay entro il primo ottobre e successivamente cliccare in questa pagina per riscattare lo Spartan Starter Pack, ottenibile a patto che abbiate prima acquistato una copia di Assassin's Creed Odyssey. Ricordiamo che il nuovo episodio della serie Ubisoft arriverà il 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, in Giappone è prevista anche una versione per Nintendo Switch giocabile via Cloud, tuttavia questa non è ancora confermata per l'Occicente.