Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft risponde alle critiche legate al nuovo DLC

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, diversi fan sono rimasti scottati nell'apprendere che in "Eredità Oscura", nuovo DLC di Assassin's Creed Odyssey, le decisioni dei giocatori legate all'orientamento sessuale di Alexios e Kassandra vengono sostanzialmente messe da parte a causa di alcune necessità narrative.

Nel gioco base, Ubisoft concede ai suoi utenti di scegliere liberamente se interpretare Alexios e Kassandra come persone eterosessuali, omosessuali o finanche bisessuali. Tuttavia, nel corso della nuova espansione, i due protagonisti finiscono inevitabilmente per consumare un rapporto etero con Natakas/Neema al fine di concepire un bambino (grazie al quale la stirpe degli Assassini interpretati nei vari capitoli della serie avrà modo di perdurare nel corso dei secoli successivi).

Come ormai saprete, l'imposizione di tale avvenimento non è andato giù a diversi giocatori che avevano scelto la strada dell'omosessualità, e che hanno trovato incoerente la direzione presa da Ubisoft, la quale ha sempre sottlineato come in Odyssey la libertà di scelta avrebbe ricoperto un'importanza fondamentale. Contattati i colleghi di Eurogamer.net, ecco dunque arrivare la replica alle polemiche del publisher francese:

"Cerchiamo ogni volta che possiamo di concedere la libera scelta in Odyssey e ci scusiamo con quelli che sono rimasti sorpresi dagli eventi di questo episodio. [...] Sta a voi scoprire la motivazione dietro questa relazione, che sarà riflessa nell'arco complessivo della storia del vostro personaggio. C'è ancora un episodio della serie Eredità della Prima Lama che legherà tutte assieme le azioni del protagonista.

Non vogliamo anticipare molto, ma proviamo sempre a creare una storia inclusiva di tutte le orientazioni sessuali, e i giocatori avranno modo di provare le loro motivazioni dietro questa scelta narrativa a seconda delle loro preferenze".