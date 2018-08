Assassin's Creed Odyssey: un'immagine ci mostra la mappa di gioco

Nelle ultime ore è apparsa online la prima immagine che mostra l'intera mappa della Grecia di Assassin's Creed Odyssdey.

Si tratta della prima volta in assoluto nella quale la mappa di gioco viene mostrata al pubblico e, come detto dagli sviluppatori, pare che le sue dimensioni siano piuttosto generose. Parliamo infatti di un'area dall'estensione pari a 132 Km², ovvero il 60% più grande rispetto agli 80 Km² di Assassin's Creed Origins. Bisogna comunque tenere in considerazione che buona parte della superficie della mappa è occupata dall'acqua, visto che in Odyssey tornerà la possibilità di guidare una nave e affrontare i nemici in battaglie navali. L'immagine della mappa mostra anche tutti i nomi delle località che potremo esplorare, dandoci qualche indizio sulle ambientazioni di gioco.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey arriverà il prossimo 5 ottobre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I più curiosi possono dare un'occhiata ad un lungo filmato che mostra la boss fight di Medusa.

Sapevate che il team di sviluppo di Origins ha svelato le tre regole fondamentali per creare una quest in Assassin's Creed? Pare inoltre che il prossimo anno non ci sarà alcun episodio della serie Ubisoft.