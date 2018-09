Assassin's Creed Odyssey: un'ora di gameplay con Francesco Fossetti e Giuseppe Arace

Nella giornata di oggi Francesco Fossetti e Giuseppe Arace hanno giocato in diretta sul canale Twitch di Eveyeye ad Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft in arrivo fra pochi giorni su PS4, Xbox One e PC.

Il nostro amato duo ha giocato per circa un’ora, mostrandoci alcune delle evocative ambientazioni che visiteremo nel corso dell'avventura. Se per un motivo o per l’altro vi siete persi la diretta, trovate la replica della trasmissione in apertura di notizia. Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile in Europa a partire dal 5 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, mentre in Giappone il gioco sarà lanciato anche su Nintendo Switch in una speciale versione giocabile grazie alla tecnologia cloud. In attesa della recensione di Giuseppe Arace, in arrivo il primo ottobre, vi invitiamo a leggere la nostra recente anteprima.

