Assassin's Creed Odyssey: una panoramica sui prossimi aggiornamenti!

Dopo aver introdotto i Livelli di Maestria e aver reso disponibile il primo episodio de L'Eredità della Prima Lama, Assassin's Creed Odyssey si prepara ad arricchirsi di nuovi contenuti.

Ubisoft ha infatti annunciato un'ampia serie di aggiornamenti per l'ultimo capitolo della sua celebre Saga. La Software House ce li presenta con un video, della durata di circa cinque minuti, visibile, come di consueto, in apertura a questa news. Ecco alcune delle principali novità:

L'Eredità della Prima Lama sarà composta in totale da tre episodi: al primo DLC Preda, ne seguiranno infatti ulteriori due, la cui pubblicazione è prevista per l'inizio del 2019.

E' inoltre prevista un'ulteriore espansione narrativa, dal titolo di The Fate of Atlantis .

. I Racconti Perduti della Grecia : un nuovo update sarà intitolato " L'immagine della Fede ". Ubisoft lo presenta così: "E se vi dicessimo che esiste un intero villaggio che vi venera come se foste degli dèi? Per saperne di più, parlate con il celebre scultore Policleto in Arcadia nel terzo episodio dei racconti perduti della Grecia!". Per affrontare le nuove missioni, Ubisoft consiglia un livello minimo di 35.

: un nuovo update sarà intitolato " ". Ubisoft lo presenta così: "E se vi dicessimo che esiste un intero villaggio che vi venera come se foste degli dèi? Per saperne di più, parlate con il celebre scultore Policleto in Arcadia nel terzo episodio dei racconti perduti della Grecia!". Per affrontare le nuove missioni, consiglia un livello minimo di 35. Miglioramenti alla modalità foto: oltre a rinnovare la messa a fuoco, saranno aggiunti due nuove funzionalità. Con Nebbia, sarà possibile "[...]aumentare o ridurre la nebbia nell'inquadratura per creare un'atmosfera ancora più particolare per le vostre foto". La modalità Luminescenza, invece, "[...] serve invece per far brillare ancora di più le fonti di luce. Anche i soggetti nelle vicinanze saranno investiti da questa cascata di luce, quindi sperimentate il più possibile!"

Insomma, un insieme di contenuti decisamente interessante. Che ne dite, continueranno a farvi perdere nell'universo di