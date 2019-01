Assassin's Creed Odyssey ha venduto la metà di AC Origins nel Regno Unito

Assassin's Creed Odyssey ha venduto discretamente nel Regno Unito anche se preoccupa il calo delle vendite retail rispetto al precedente Assassin's Creed Origins, superiore al 50% per quanto riguarda le unità fisiche distribuite nel 2018.

Nello specifico, Assassin's Creed Odyssey ha totalizzato nel 2018 305.937 pezzi venduti in Gran Bretagna contro le 679.670 copie piazzate da Assassin's Creed Origins nel 2017. Un calo notevole, che potrebbe essere dovuto alla continua avanzata del digitale (che ad oggi rappresenta circa l'80% del fatturato del mercato gaming nel Regno Unito) e ai minimi price cut dei rivenditori, che durante il Black Friday e il Natale hanno preferito tagliare il prezzo di titoli come Battlefield V, Hitman 2, Call of Duty Black Ops 4 e Fallout 76.

Non ci sono numeri precisi riguardo le vendite digitali e in questo senso Assassin's Creed Odyssey potrebbe aver performato decisamente meglio. Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emersi anche i primi rumor sul nuovo episodio della serie, apparentemente intitolato Assassin's Creed Adder e in arrivo nel 2020.