Assassin's Creed Odyssey: la versione PC sfrutta le ultime tecnologie AMD

A ridosso del lancio ufficiale di Assassin's Creed Odyssey, AMD e Ubisoft rendono noti i grandi passi avanti fatti per dare vita a un gameplay mozzafiato per offrire ai giocatori l'esperienza più realistica possibile sfruttando la tecnologia Radeon Graphics.

I videogiocatori che daranno inizio alla loro avventura in Assassin's Creed Odyssey sfruttando la tecnologia Radeon, grazie anche ai monitor FreeSync 2 HDR come il BenQ EX3203R, un display curvo da 32”, si vedranno immediatamente catapultati nella battaglia del Peloponneso grazie ad un frame-rate stabile, immagini nitide e a bassa latenza. Con il supporto al Day-0 per Assassin's Creed Odyssey, Radeon Software Adrenalin Edition 18.9.3 offre prestazioni fino al 5% più veloci rispetto a Radeon Software Adrenalin Edition 18.9.2.

Per iniziare con Assassin's Creed Odyssey, ecco le specifiche di sistema consigliate da Ubisoft:

Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni a 64 bit)

Processore: AMD FX-8350 @ 4,0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3,5 GHz

Video: AMD Radeon R9 290 o NVIDIA GeForce GTX 970 (VRAM da 4 GB o superiore con Shader Model 5.0) o superiore - Vedere l'elenco supportato

Memoria: 8 GB di RAM

Risoluzione: 1080p

Framerate mirato: 30 FPS

Preimpostazione video: alta

Memoria: 46 GB di spazio disponibile sul disco rigido

DirectX: DirectX June 2010 Redistributable

Sound: scheda audio compatibile DirectX 9.0c con driver aggiornati

I giocatori possono avere accesso alla versione PC di Assassin's Creed Odyssey gratuitamente acquistando una scheda grafica AMD Radeon RX Vega, RX 580 o RX 570, insieme alle copie gratuite di Strange Brigade e Star Control Origins, facenti parte dell'ultimo pacchetto Raise the Game di AMD. La promozione termina il 3 novembre 2018 e i giochi possono essere riscattati fino al 31 dicembre 2018.