Assassin's Creed Odyssey: Video Anteprima della nuova Odissea di Ubisoft (Gamescom 2018)

Mancano poche settimane al lancio di Assassin's Creed Odyssey (previsto per il 5 ottobre), noi abbiamo approfittato della Gamescom per rimettere nuovamente mano sul gioco Ubisoft. Ecco le prime impressioni dalla build provata a Colonia.

Odyssey si presenta come un capitolo molto importante per la saga di Assassin's Creed: è infatti l'episodio che deve consacrare le nuove meccaniche di gioco inserite in Origins, che giungono qui a piena maturazione, non senza qualche perplessità.

Il nuovo dinamismo dei combattimenti, la potenza degli scontri ed il peso dato alla narrazione contribuiscono a costruire il capitolo più ricco e ambizioso del franchise. Durante questa nostra ultima prova, sono emersi comunque alcuni dubbi legati alla deriva fantasy imboccata da una saga che si sta trasformando a tutti gli effetti sempre di più in un gioco di ruolo. Sulle nostre pagine trovate un video gameplay di 40 minuti che mostra una boss fight contro Medusa, una delle tre Gorgoni presenti nella mitologia greca.

Nell'attesa che Assassin's Creed Odyssey debutti il prossimo 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, potete gustarvi la nostra nuova Video Anteprima del gioco riportata in cima alla notizia. Sapevate che per il 2019 non è previsto nessun nuovo gioco della serie di Assassin's Creed?