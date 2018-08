Assassin's Creed Odyssey: un video gameplay di 40 minuti mostra la Boss Fight di Medusa

DualShockers ha pubblicato un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey, tratto dalla nuova demo del gioco presente alla GamesCom 2018. Il filmato mostra una boss fight contro Medusa, una delle tre Gorgoni presenti nella mitologia greca.

Il nuovo video gameplay è visionabile in cima alla notizia, e nei suoi 40 minuti di durata ci permette di dare un ulteriore sguardo alle ambientazioni, ai combattimenti e alle meccaniche di Assasssin's Creed Odyssey, passando per i nuovi dialoghi a risposta multipla e per le traversate marine a bordo delle navi.

Se invece siete curiosi di vedere la boss fight di Medusa, potete andare direttamente al minuto 34:00 del video, gustandovi il combattimento contro la Gorgone della mitologia greca. Cosa ne pensate del nuovo filmato?

Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.