Assassin's Creed Odyssey: video gameplay giocato nei panni di Alexios

Durante il PAX West di Seattle Ubisoft ha mostrato una sequenza di gameplay di Assassin's Creed Odyssey: si tratta in realtà della stessa demo mostrata alla Gamescom giocata però nei panni di Alexios anzichè nelle vesti di Kassandra.

Questa la sinossi ufficiale della demo mostrata alla Gamescom e ripresentata alla fiera di Seattle: "Ammira in azione le avanzate abilità in combattimento nel mentre esploriamo nuove aree dell'Antica Grecia durante la caccia per la sinistra, anguicrinita Medusa e osserva i consigli sul come rintracciarla e come fare per evitare di essere tramutati in pietra."

Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PC Windows, nessun piano al momento per portare il gioco su Nintendo Switch. Recentemente il CEO di Ubisoft ha confermato che nessun nuovo Assassin's Creed uscirà nel 2019, l'obiettivo della casa francese è quello di pubblicare contenuti aggiuntivi per Odyssey per un lungo periodo di tempo, almeno due anni, supportando così il gioco con tante novità post lancio, come avvenuto nel caso di Assassin's Creed Origins.