Assassin's Creed Odyssey: un video riassume le tante novità di settembre

Nonostante si appresti a spegnere la prima candelina, Assassin's Creed Odyssey ha ancora molto da offrire ai suoi giocatori. Per questo, i ragazzi di Ubisoft hanno confezionato un video riepilogativo che riassume tutte le novità in arrivo a settembre nel gioco.

Tanto per cominciare, il Community Developer Vincent Le Jamitel ha offerto un nuovo assaggio del Discovery Tour: Antica Grecia in arrivo domani 10 settembre, che accompagnerà i turisti digitali, liberi dai vincoli delle meccaniche di gioco e dei combattimenti, in un viaggio istruttivo attraverso 30 differenti visite guidate, focalizzate su oltre 300 punti di interesse dislocati in 26 regioni della Grecia. Dopodiché, è arrivato il turno dell'ultimo Racconto Perduto della Grecia, il Processo di Socrate, introdotto gratuitamente la scorsa settimana e accessibile, come tutti gli altri racconti, a partire dal Capitolo 5.

Le Jamitel ha poi annunciato che il 17 settembre farà il suo debutto nel negozio degli oggetti il nuovo pacchetto personaggio Mirmidone, di cui potete ammirare un'anteprima in cima a questa notizia. Al suo interno saranno inclusi un set d'armature, una cavalcatura e una lancia leggendaria (il prezzo non è ancora stato svelato). Segnaliamo, infine, che la modalità Story Creator riceverà un nuovo aggiornamento nel corso del mese che introdurrà nuovi strumenti per gestire i personaggi presenti in una sequenza di dialogo.