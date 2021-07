Assassin's Creed: in che ordine giocare gli episodi della serie Ubisoft?

Dall'uscita del capostipite nel lontano 2007, la serie di Assassin's Creed è proseguita senza sosta. Ubisoft ha realizzato innumerevoli produzioni legate al suo franchise di punta, espandendosi anche oltre i videogiochi.

Calcolando la sola serie principale e tenendo quindi fuori dal conto gli spin-off, sono ben 12 i capitoli principali usciti nell'arco di circa 14 anni, un numero impressionante dovuto alla cadenza quasi sempre annuale del brand (solo nel 2008, 2016 e 2019 non sono stati pubblicati nuovi episodi della serie regolare). Di fronte a numeri così impressionanti viene spontaneo chiedersi in quale ordine andrebbero giocati i vari episodi di Assassin's Creed. Considerata la distribuzione nel corso del tempo di numerose raccolte, remastered e riedizioni, la serie di Assassin's Creed è facilmente reperibile nella sua interezza sia su PC che sulle console Sony e Microsoft, permettendo così ai giocatori interessati di poterla recuperare senza grossa fatica e, in molti casi, senza neanche dover spendere grosse somme.

Come sempre, l'ideale sarebbe giocare il franchise partendo dalle sue origini e seguendo così l'uscita dei singoli giochi anno dopo anno, in modo così da scoprirne l'evoluzione in termini di meccaniche, grafica e storia. A proposito di quest'ultimo punto, bisogna tenere in considerazione che, pur essendo ambientati in periodi storici ben diversi e distanti tra loro, i vari giochi sono collegati da una trama che si svolge nei giorni nostri e che, a grandi linee, segue esattamente l'ordine di uscita sul mercato di ciascun episodio. I primi cinque capitoli (che comprendono il capostipite, la trilogia di Ezio Auditore e Assassin's Creed III) sono incentrati sulle vicende di Desmond Miles, a lungo protagonista principale della storia ambientata nel presente. I giochi che invece vanno da Assassin's Creed IV: Black Flag fino ad Assassin's Creed Syndicate non hanno invece un vero e proprio protagonista e seguono in verità personaggi senza volto e senza nome (spesso legati in qualche modo alla Abstergo), sebbene proseguano comunque gli eventi vissuti nei predecessori.

A partire da Assassin's Creed Origins si torna ad avere una protagonista concreta per la parte nel presente, trattasi della ricercatrice Layla Hassan, presente anche in Assassin's Creed Odyssey e nel più recente Assassin's Creed Valhalla. Le vicende di Layla finiscono con il ricollegarsi strettamente a quelle dei compari di Desmond, segnando così una continuità con il passato. Alla luce di tutto questo, seguire la serie in ordine di uscita dei singoli titoli potrebbe essere la scelta perfetta per vivere al meglio tutto ciò che Ubisoft ha creato nel tempo.

Vi ricordiamo che l'ultimo episodio della serie continuerà a ricevere nuovi contenuti nei prossimi mesi: Assassin's Creed Valhalla offrirà sorprese con i prossimi DLC. Nel frattempo Ubisoft sta già delineando un importante futuro per la sua famosa IP: Assassin's Creed Infinity sarà un progetto ambizioso e fedele alla serie.