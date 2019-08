Assassin's Creed dalle origini ai giorni nostri nella nuova puntata di My Generation!

Il team di Everyeye vi accompagna in un nuovo viaggio videoludico, avventurandosi alla scoperta di una delle serie più celebri di Casa Ubisoft: "Assassin's Creed".

La saga degli Assassini è infatti stata protagonista di un nuovo appuntamento con My Generation Live, video rubrica grazie alla quale possono essere approfonditi e riscoperti i titoli che hanno segnato la storia del medium videoludico. Nel corso di un'interessante chiacchierata, i nostri Giuseppe Carrabba e Gabriele Carollo hanno dunque analizzato e ripercorso la storia e l'evoluzione della serie Asssassin's Creed, partendo dalle sue origini per arrivare sino ai giorni nostri. Se vi siete persi la diretta dell'appuntamento, non preoccupatevi: potete visionarne la replica integrale direttamente in apertura a questa news. Non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una piacevole visione!



Approfittiamo inoltre dell'occasione per ricordarvi che è attualmente attiva un'interessante promozione legata ad Assasssin's Creed Odyssey, insallazione più recente della serie Ubisoft. Per un periodo di tempo limitato è infatti possibile accedere in maniera gratuita a "I Campi Elisi", primo DLC dell'arco narrativo "Il Destino di Atlantide", ed acquistare il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey a metà prezzo. In chiusura, vi segnaliamo inoltre che nel corso del mese di settembre, farà il proprio debutto in-game il Discovery Tour di Assassin's Creed Odyssey.