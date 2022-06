Assassin's Creed Origins a 60fps: orario e peso dell'update gratis per PS5 e Xbox Series X

L'attesa è stata lunga, ma alla fine Ubisoft ha accontentato tutti i possessori delle console di nuova generazione: a partire da domani 2 giugno, Assassin's Creed Origins potrà girare a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S grazie ad un aggiornamento totalmente gratuito indicato come Title Update 1.6.0.

A distanza di ventiquattrore dall'annuncio, avvenuto nella giornata di ieri, Ubisoft è tornata sui suoi canali ufficiali per fornire maggiori dettagli sulla patch. Abbiamo così appreso che il Tilte Update 1.6.0 di Assassin's Creed Origins verrà pubblicato alle ore 14:00 di domani 2 giugno e che le sue dimensioni varieranno in base alla piattaforma di destinazione. Come potete vedere di seguito, il download più corposo toccherà ai giocatori di casa Sony:

PC: 2,9 GB

Xbox: 3 GB

PlayStation: 8,2 GB

La presenza del PC nell'elenco non è frutto di un errore: la patch 1.6.0 arriverà anche su Personal Computer, dal momento che nel changelog, oltre all'incremento prestazionale sulle console next-gen, viene menzionata anche l'introduzione di un nuovo menu per lo Store del franchise di Assassin's Creed. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Assassin's Creed Origins entrerà nel catalogo di Xbox e PC Game Pass martedì 7 giugno.