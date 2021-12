Assassin's Creed Origins a 60fps su PS5 e Xbox Series X: patch next-gen in arrivo

Assassin's Creed Origins è il primo capitolo del nuovo corso della serie di Ubisoft, un punto cruciale per la storia del franchise che da quel momento in poi ha abbracciato il genere degli action-RPG open world.

Pubblicato originariamente su PC e console old gen PlayStation 4 e Xbox One (recentemente Assassin's Creed Origins si è unito al catalogo di Google Stadia, insieme ad Assassin's Creed Unity e Syndicate) sembra proprio che il gioco si aggiornerà presto per accogliere il supporto a PlayStation 5 e Xbox Series X|S con una patch next-gen.

Stando a quanto riferito dal profilo Twitter ufficiale della serie, il titolo con protagonista Bayek di Siwa sarà in grado di girare a 60 frame al secondo sulle ammiraglie di Sony e Microsoft, e al momento non ci è dato sapere se sono in programma ulteriori miglioramenti tecnici. L'annuncio è stato fatto in occasione dell'Assassin's Creed Day, che si festeggia proprio oggi 21 dicembre.

Salvo imprevisti, la patch dovrebbe essere introdotta prossimamente, e Ubisoft consiglia agli interessati di rimanere sintonizzati in attesa di novità in merito. Naturalmente non mancheremo di aggiornarvi una volta che l'update sarà stato ufficialmente distribuito dalla casa d'Oltralpe.

Se foste interessati ad un approfondimento dell'action-RPG ambientato nell'Antico Egitto, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Assassin's Creed Origins.