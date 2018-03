Assassin's Creed Origins: l'aggiornamento di domani includerà la missione Luci tra le dune

Martedì 6 marzo,pubblicherà un nuovo aggiornamento gratuito perche prepara il gioco all'arrivo del DLC La Maledizione dei Faraoni e include nuovi contenuti, tra cui missioni e la modalità Difficile per le

L'aggiornamento includerà, tra l altre cose:

Missione introduttiva Luci tra le Dune

Modalità Difficile per le Prove degli Dèi

Nuovo set di Anubi come ricompensa per il completamento delle Prove degli Dèi in modalità Difficile

In occasione dell'introduzione della modalità Difficile per le Prove degli Dèi, Ubisoft renderà disponibili due sfide a settimana, una in modalità facile e l'altra in modalità difficile.

Dal 6 al 13 marzo: Anubi normale + Sekhmet difficile

Dal 13 al 20 marzo: Sobek normale + Anubi difficile

Dal 20 al 27 marzo: Sekhmet normale + Sobek difficile

Dal 27 marzo al 3 aprile: Anubi normale + Sekhmet difficile

Pacchetto Non Morto

Tornate dall'aldilà e terrorizzate gli avversari brandendo armi ispirate agli scorpioni. Il pacchetto include la cavalcatura Veglia eterna, il Tocco di Selkis (arco da guerra), lo Scudo dello scorpione, la Canzone del deserto (spada ricurva) e l'abito Vesti del faraone.