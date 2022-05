Assassin's Creed Origins, annuncio in arrivo: è l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S?

Se siete appassionati dell'ormai popolare serie Ubisoft, avrete sicuramente sentito parlare degli insistenti rumor in merito all'upgrade next-gen di Assassin's Creed Origins, grazie al quale il titolo dovrebbe sfruttare gli hardware di PS5 e Xbox Series X|S. In attesa di un annuncio ufficiale, l'azienda francese ha pubblicato un misterioso post.

Nel messaggio pubblicato sul cprofilo Twitter ufficiale di Assassin's Creed vediamo il protagonista di Origins, Bayek, in una gif animata nella quale impugna una grossa piuma. Ad accompagnare il file multimediale vi è un criptico messaggio in cui viene comunicato ai giocatori che l'attesa è quasi giunta al termine. È improbabile che l'attesa sia riferita esclusivamente all'arrivo di Assassin's Creed Origins nel catalogo di Xbox Game Pass ed è molto più probabile che il titolo Ubisoft stia per ricevere il tanto agognato upgrade per console di ultima generazione, così da permettere ai fortunati giocatori in possesso di PS5 e Xbox Series X|S di godersi l'avventura di Bayek con un comparto grafico migliorato e un framerate più elevato.

Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed Origins è solo uno dei giochi Ubisoft in arrivo a giugno 2022 su Xbox Game Pass.