Assassin's Creed Origins: Guida, come ottenere l'Armatura di Isu

contiene un costume leggendario denominato, sbloccabile solamente risolvendo l'enigma della Sfinge. Di seguito, le indicazioni per sbloccare l'armatura leggendaria, attenzione perchè la guida potrebbe contenere spoiler sulla trama del gioco.

Il Costume di Isu può essere ottenuto solamente risolvendo l'Enigma della Sfinge che si trova nella regione di Giza. Prima di accedere al segreto della Sfinge però dovrete soddisfare du condizioni ben precise, ovvero:

Accumulare 50 frammenti di Silice

Completare la quest secondaria La Promessa di Bayek

Una volta soddisfatti questi requisiti potrete recarvi nei pressidell'enorme statua di pietra. Per entrare nella Sfinge dovrete andare nellaparte posteriore della stessa e localizzare una piccola finestra ricoperta di sabbia, da utilizzare per accedere all'interno della struttura. Una volta entrati vi consigliamo di utilizzare la torcia per farvi strada fino a raggiungere una grande sala circolare.

Al centro della stanza in questione localizzate la mappa dei Cerchi di Pietra, dopo averli attivati tutti (12, sparsi pr tutto l'Egitto) avrete accesso alla tomba Eesfet Oon-m'Aa Poo. In questa nuova zona troverete una colonna luminosa da attivare utilizzando 50 frammenti di Silice, in questo modo otterrete il costume leggendario di Isu.

Potrete accumulare Silice cavalcando nelle ore nottune oppure esplorando varie tombe, le quali spesso abbondano di questo materiale.