Assassin's Creed Origins: confermato l'arrivo di due DLC non ancora annunciati

Assassin's Creed: Origins si è rivelato un grande successo per: la compagnia francofona è riuscita finalmente a far tornare in auge la sua più celebre serie, svecchiandone le meccaniche di gioco e ponendo più cura sul comparto tecnico del titolo.

A seguito degli apprezzamenti ricevuti sia dalla critica specializzata che dai giocatori, non sorprende che Ubisoft abbia deciso di mettersi al lavoro su altri due DLC non ancora annunciati. La conferma arriva direttamente da Yves Guillemot, CEO dell'azienda.

"Al momento ci stiamo concentrando su Assassin's Creed Origins, di cui lanceremo un altro paio di DLC. Sarete entusiasti di quello che arriverà in AC: Origins. Questa è l'unica cosa che posso dire per ora".

Guillemot ha inoltre sottolineato come l'aver abbandonato la cadenza annuale delle proprie serie abbia giovato alla qualità dei titoli pubblicati di recente dalla compagnia.

"Avendo più tempo per rifinire i nostri giochi, siamo stati in grado di rilasciare tre giochi di qualità da agosto. Abbiamo accettato totalmente l'idea di investire più risorse nei nostri sempre grandi giochi".

Sicuramente un'ottima notizia per tutti coloro che hanno potuto apprezzare l'ultimo episodio di Assassin's Creed. Tuttavia, rimane da vedere se i nuovi DLC saranno venduti al di fuori del Season Pass del gioco, che già comprende i DLC "Gli Occulti" (già disponibile) e "La Maledizione dei Faraoni".

In attesa di aggiornamenti, ricordiamo che Assassin's Creed Origins è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il titolo si aggiornerà a breve con la modalità educativa Discovery Tour.