Assassin's Creed Origins a confronto su PC, PS4 e Xbox One

ha pubblicato un video confronto per, mettendo il gioco a paragone su PC, PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 e Xbox One. Come si comporta il nuovo titolo Ubisoft sulle varie piattaforme?

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, Digital Foundry ha analizzato il comparto grafico di Assassin's Creed Origins su PlayStation 4 Pro, riscontrando una risoluzione dinamica che spazia dai 1350p ai 1584p. Non abbastanza da restituire le sensazioni del 4K nativo, ma comunque un buon salto in avanti rispetto ai 1080p supportati sulla PS4 base.

Per quanto riguarda la versione PC, giocare a dettagli Ultra permette di ottenere una resa visiva migliore rispetto a PS4 Pro, ma con differenze tutto sommato non hanno sconvolto la redazione inglese, la quale si aspettava un balzo qualitativo più consistente.

Infine, il confronto tra PS4 e Xbox One si conclude a vantaggio della console Sony, con una risoluzione dinamica che tende a restare sui 1080p nativi per la maggior parte del tempo. Su Xbox One, invece, Assassin's Creed Origins adotta una risoluzione dinamica più aggressiva, tendenzialmente ancorata sui 900p e con un frame rate intorno ai 30fps che registra qualche calo in più rispetto alla controparte PS4.

Ricordiamo che Assassin's Creed Origins è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.