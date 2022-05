Assassin's Creed Origins ha una data su Xbox Game Pass: le novità di giugno 2022

Dall'app di Xbox Game Pass arriva la conferma: Assassin's Creed Origins si prepara a sbarcare sul servizio di Microsoft, e lo farà in tempi piuttosto ravvicinati. Ma non sarà da solo, dato che il titolo Ubisoft sarà accompagnato da altre produzioni confermate per l'arrivo sul Game Pass nel corso di giugno 2022

In data 1 giugno, infatti, For Honor Marching Fire, sempre targato Ubisoft, sarà il primo gioco del nuovo mese ad essere incluso nel catalogo. Solo pochi giorni dopo, precisamente il 7 giugno, sarà la volta dell'avventura di Bayek nell'Antico Egitto, che ci porta a scoprire le origini del Credo degli Assassini al centro dell'iconica serie iniziata nel lontano 2007. Da ricordare a tal proposito che sembra imminente l'upgrade per PS5 e Xbox Series X/S di Assassin's Creed Origins, e lo sbarco del gioco sul Game Pass potrebbe ulteriormente rafforzare l'ipotesi che l'aggiornamento next-gen sia ormai dietro l'angolo e pronto per essere pubblicato da un momento all'altro.

I titoli Ubisoft sono giusto i primi nomi confermati per l'arrivo nel servizio disponibile su Xbox e PC, ed è molto probabile che ulteriori titoli verranno confermati nelle prossime settimane. E' già ufficiale ad esempio l'arrivo di Shadowrun Trilogy sul Game Pass, fissato per il 21 giugno 2022, lo stesso giorno in cui la raccolta sarà disponibile anche su console PlayStation e Nintendo Switch, oltre ad Xbox Series X/S e Xbox One.