Assassin's Creed Origins: disponibile la patch 1.03 che aggiunge il supporto HDR

ha da poco pubblicato una nuova patch per, che porta il nuovo titolo della saga degli assassini alla versione 1.03. Tra le novità più importanti, si segnala il supporto all'

Oltre al sopracitato supporto HDR, l'aggiornamento non introduce altre sostanziose novità, limitandosi a correggere alcuni bug e migliorare l'esperienza generale di gioco. La saga di Assassin's Creed torna dopo una pausa durata due anni, pausa che pare aver fatto bene alla serie, che si presenta ora al pubblico con un vasto open world e un sistema di combattimento completamente ri-progettato.

Per consultare le note della patch - disponibili per ora solo in lingua inglese - vi invitiamo a seguire questo collegamento. Assassin's Creed: Origins e già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.