Assassin's Creed Origins: disponibile una quest a tema Final Fantasy XV

Prosegue il rapporto di collaborazione tra. Dopo l'attivato all'interno della quindicesima fantasia finale (disponibile fino al 31 gennaio 2018), quest'oggi è invece il titolo dia sbarcare nell'universo degli assassini.

È ora disponibile in Assassin's Creed Origins la quest di livello 23 A Gift from the Gods, che può essere facilmente trovata consultando la mappa di gioco, a sud della città di Menfi. Si tratta, a dire il vero, di una missione piuttosto breve, arricchita tuttavia da una cutscene con protagonista uno dei personaggi di Final Fantasy XV (di cui non sveliamo l'identità, lasciandovi il piacere della scoperta). Il suo completamento ricompenserà il giocatore con alcuni equipaggiamenti decisamente interessanti come uno scudo leggendario, una spada speciale e persino un Chocobo da cavalcare!

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La recente patch di dicembre ha ulteriormente arricchito il titolo con una Modalità Orda e il nuovo livello di difficoltà Incubo. Domani 21 dicembre alle ore 21:00 andrà in onda sui nostri canali una puntata speciale dedicata al decimo anniversario della serie.