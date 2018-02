Assassin's Creed Origins: il DLC La Maledizione dei Faraoni subisce un lieve ritardo

Atteso inizialmente per il 6 marzo, il prossimo DLC di Assassin's Creed Origins intitolatosarà disponibile sua partire dal 13 marzo, con una settimana di ritardo. La conferma è arrivata da

Stando alle parole del publisher, La Maledizione dei Faraoni uscirà con una settimana di ritardo per permettere agli sviluppatori di apportare gli ultimi perfezionamenti, così da offrire la miglior esperienza di gioco possibile. Ricordiamo che il DLC sarà incluso nel Season Pass, ma in alternativa sarà acquistabile anche come contenuto stand alone.

