Assassin's Creed Origins: il DRM aumenta del 30% il carico di lavoro sulla CPU?

La versione PC diutilizza due sistemi di protezione, oltre aUbisoft ha integrato anche il DRMcon l'obiettivo di ostacolare i pirati.

Al momento il traguardo sembra raggiunto, tuttavia alcuni utenti si stanno lamentando per l'eccessivo carico di lavoro della CPU, gravato proprio dai due sistemi di protezione. Secondo quanto riportato dal gruppo Revolt, i due DRM porterebbero alla CPU un carico di lavoro aggiuntivo pari a circa il 30-40% in più, un problema non di poco conto per le configurazioni meno performanti e in generale per le performance del gioco, anche se al momento non si segnalano problemi particolari a riguardo.

Ricordiamo che Assassin's Creed Origins è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.