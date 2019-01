Assassin's Creed Origins e Forza Horizon 4 tra i nuovi Deals with Gold su Xbox Store

Al via oggi i nuovi Deals with Goldsu Xbox Store, le offerte della settimana valide per gli abbonati Gold, con promozioni specifiche (anche se con sconti più bassi) anche per gli utenti Silver. Tra i giochi a sconto trovano spazio Assassin's Creed Origins, Forza Horizon 4, FIFA 19, L.A. Noire e Destiny 2 I Rinnegati.

Offerte Giochi Xbox One

20XX* Xbox One Game 40% DWG

ADIOS Amigos* Xbox One X Enhanced 50% DWG

Assassin’s Creed Chronicles – Trilogy Xbox One Game 70% Franchise Sale

Assassin’s Creed Chronicles: China Xbox One Game 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Chronicles: India Xbox One Game 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Chronicles: Russia Xbox One Game 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Jack the Ripper Add-On 60% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Streets of London Pack Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate – The Last Maharaja Missions Pack Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One Game 80% ** Franchise Sale

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate Xbox One Game 67% ** Franchise Sale

Assassin’s Creed Unity Xbox One Game 67% ** Franchise Sale

Assassin’s Creed Unity – Secrets of the Revolution Add-On 60% Franchise Sale

19 Bundle Xbox One X Enhanced 30% Spotlight

FIFA 19 Xbox One X Enhanced 60% Spotlight

FIFA 19 Champions Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight

FIFA 19 Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight

FIFA 19 – NHL 19 Bundle Xbox One X Enhanced 50% Spotlight

FIFA The Journey Trilogy Xbox One X Enhanced 60% Spotlight

I AM THE HERO Xbox Play Anywhere 25% Spotlight

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Pack Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Origins – Season Pass Add-On 30% Franchise Sale

Assassin’s Creed Origins – The Curse Of the Pharaohs Add-On 30% Franchise Sale

Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones Add-On 30% Franchise Sale

Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced 50% ** Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate Xbox One Game 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition Xbox One Game 67% Franchise Sale

Madden NFL 19 – FIFA 19 Bundle Xbox One X Enhanced 50% Spotlight

Madden NFL 19: Ultimate Super Bowl Edition Xbox One Game 67% Spotlight

NBA LIVE 19 Xbox One X Enhanced 75% Spotlight

Runestone Keeper Xbox Play Anywhere 40% Spotlight

Aritana and the Harpy’s Feather* Xbox One Game 70% DWG

Blood Bowl 2 – Legendary Edition* Xbox One Game 75% DWG

Blood Bowl 2* Xbox One Game 75% DWG

Blue Estate* Xbox One Game 75% DWG

Destiny 2: Forsaken + Annual Pass* Xbox One X Enhanced 15% DWG

Destiny 2: Forsaken – Complete Collection* Xbox One X Enhanced 30% DWG

Destiny 2: Forsaken – Digital Deluxe Edition* Add-On 15% DWG

Destiny 2: Forsaken – Legendary Collection* Xbox One X Enhanced 40% DWG

Destiny 2: Forsaken* Xbox One X Enhanced 25% DWG

Farming Simulator 19 – Premium Edition* Xbox One X Enhanced 15% DWG

Farming Simulator 19* Xbox One X Enhanced 15% DWG

Forza Horizon 3 Complete Add-Ons Collection* Add-On 75% DWG

Forza Horizon 3 Deluxe Edition* Xbox One X Enhanced 25% DWG

Forza Horizon 3 Standard Edition* Xbox One X Enhanced 35% DWG

Forza Horizon 4 and Forza Motorsport 7 Bundle* Xbox One X Enhanced 40% DWG

Forza Horizon 4 VIP* Add-On 50% DWG

Fumiko!* Xbox One Game 50% DWG

Ginger: Beyond The Crystal* Xbox One Game 60% DWG

Kerbal Space Program Enhanced Edition* Xbox One Game 50% DWG

Kholat* Xbox One Game 80% DWG

L.A. Noire * Xbox One X Enhanced 50% DWG

Pool Nation FX* Xbox One Game 70% DWG

Pool Nation Snooker Bundle * Xbox One Game 60% DWG

SEGA Genesis Classics* Xbox One Game 35% DWG

TerraTech* Xbox One Game 30% DWG

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One Game 60% Franchise Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag Illustrious Pirates Pack Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag – Freedom Cry Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag – Season Pass Add-On 75% Franchise Sale

Assassin’s Creed Odyssey Xbox One X Enhanced 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox One X Enhanced 67% Franchise Sale

Sconti Giochi Xbox 360

Binary Domain* Games On Demand 50% DWG

EA SPORTS FIFA 19 Legacy Edition * Games On Demand 60% DWG

Grand Theft Auto IV* Games On Demand 67% DWG

Assassin’s Creed III Season Pass Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed III The Betrayal Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed III The Infamy Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed III The Redemption Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed III – The Hidden Secrets Pack Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed III: The Battle Hardened Pack Add-On 67% Franchise Sale

Assassin’s Creed IV Black Flag Backward Compatible 60% Franchise Sale

Assassin’s Creed IV Season Pass Add-On 70% Franchise Sale

Assassin’s Creed Liberation HD Backward Compatible 60% Franchise Sale

Assassin’s Creed Revelations Backward Compatible 75% Franchise Sale

Grand Theft Auto: San Andreas* Backward Compatible 33% DWG

Jet Set Radio* Backward Compatible 50% DWG

Mars: War Logs* Backward Compatible 80% DWG

Red Dead Redemption* Backward Compatible 67% DWG

Resonance of Fate* Games On Demand 50% DWG

Virtua Fighter 5 Final Showdown* Arcade 67% DWG

Assassin’s Creed Backward Compatible 60% Franchise Sale

Assassin’s Creed Brotherhood Backward Compatible 75% Franchise Sale

Assassin’s Creed Brotherhood – The Da Vinci Disappearance DLC Add-On 50% Franchise Sale

Assassin’s Creed III Backward Compatible 50% Franchise Sale

Questa settimana in offerta anche molti giochi per Xbox 360, a differenza di quanto accade normalmente dove la sezione si concentra principalmente sui titoli per Xbox One. Ricordiamo che i Deals with Gold sono attivi da oggi e termineranno il 5 febbraio, quando verranno sostituiti con altre offerte.