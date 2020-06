Assassin's Creed Origins giocabile gratis nel weekend su uPlay

I rappresentanti di Ubisoft ci informano che Assassin's Creed Origins, il kolossal action ruolistico che ha contribuito alla svolta a mondo aperto di questa iconica serie, potrà essere fruito in via del tutto gratuita su uPlay nel corso del prossimo fine settimana.

L'iniziativa promozionale lanciata dall'azienda francese partirà ufficialmente alle ore 15:00 italiane di venerdì 19 giugno e proseguirà fino alle ore 22:00 di domenica 21 giugno. Chi desidera partecipare al weekend di gioco gratuito può già effettuare il pre-caricamento di AC Origins su uPlay, naturalmente dopo essersi loggati o registrati per la prima volta (in maniera gratuita) al servizio digitale di Ubisoft.

Per tutta la durata della promozione, gli emuli di Bayek potranno avere accesso a tutti i contenuti della versione completa e saranno in grado di mantenere i progressi raggiunti attraverso il trasferimento dei salvataggi, qualora decidessero di acquistare il titolo sulla piattaforma prediletta.

Per un veloce ripasso dell'esperienza free roaming offerta dall'epopea vissuta dal protettore dell'Egitto in rappresentanza dei primi Assassini, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Origins. Qui, invece, potete leggere la nostra anteprima su Assassin's Creed Valhalla, il nuovo capitolo della saga di Ubisoft in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia entro fine 2020.