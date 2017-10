Assassin's Creed Origins giocato in diretta oggi pomeriggio alle 18:00

Siete pronti a scoprire i? Oggi pomeriggio a partire dall 18:00 saremo in diretta con il primo live gameplay di, nuovo episodio della seriein arrivo venerdì 27 ottobre.

Appuntamento speciale con il nuovo Assassin's Creed: vi mostreremo in diretta su Twitch e YouTube le prime fasi dell'avventura di Bayek, inoltre risponderemo alle vostre domande e curiosità sul gioco.



L'appuntamento con il live gameplay di Assassin's Creed Origins (Powered by MSI) è previsto per martedì 24 ottobre alle 18:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.