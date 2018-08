Assassin's Creed Origins: gli sviluppatori hanno svelato le 3 regole per creare una quest

Nel corso di una recente intervista, il director di Assassin's Creed Origins, Ashraf Ismail, ha spiegato quali sono le regole fondamentali nel processo che porta alla creazione di una quest.

Tra le varie curiosità svelate durante l'intervista, Ismail ha parlato dell'esistenza di un vero e proprio documento contenente le linee guida utili per dare vita ad una missione di gioco. Le regole fondamentali per le quest di Assassin's Creed Origins, però, sembrano essere state queste tre:

L'obiettivo della missione non deve essere troppo lontano Ogni area deve avere una sola missione che richiede l'uccisione di tutti i banditi di un accampamento Può esserci un'unica missione divertente in ciascuna area della mappa

Si tratta di regole apparentemente banali ma che servono a non annoiare il giocatore con lunghi spostamenti, attività che richiedono azioni ripetitive o fuori contesto. Lo sviluppatore ha anche parlato di vincoli e come, in alcuni casi, possano avere un ruolo positivo:

"Ho un passato da programmatore e, per questo, adoro i vincoli. Se mi dai solo un pezzo di carta finirò col perdermi o col girare a vuoto per la mappa. Se mi dai dei vincoli, invece, avrò un'idea più precisa di come procedere. Per me i vincoli sono una parte del design e hanno un grande valore."

Insomma, dare la totale libertà ai giocatori non sembra sempre la scelta migliore e potrebbe scoraggiare una fetta d'utenza che ama essere guidata.

A proposito di Assassin's Creed, sapevate che il nuovo trailer di Odyssey è incentrato sulle battaglie navali e sull'esplorazione? Gli sviluppatori hanno poi rassicurato gli utenti sul fatto che Assassin's Creed: Odyssey non solo non includerà la sempre più diffusa battle royale, ma nemmeno una modalità coop.