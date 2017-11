Assassin's Creed Origins e GT Sport tra le recensioni del nuovo numero di EDGE

Il numero di Natale diè uscito nelle scorse ore nelle edicole inglesi, proponendo le recensioni di alcuni dei titoli più in vista della Holiday Season, tra cui

EDGE si dimostra molto critica con i blockbuster della stagiona natalizia: tra le recensioni dell'ultimo numero troviamo quelle di Assassin's Creed Origins (6/10), Wolfenstein II The New Colossus (7/10), The Evil Within 2 (6/10), La Terra di Mezzo L'Ombra dlla Guerra (6/10) e Gran Turismo Sport (6/10). Sembrano invece aver convinto maggiormente i redattori Cuphead e Forza Motorsport 7, entrambi premiati con un voto pari a 8/10.

Siete d'accordo con i voti di EDGE? Ricordiamo che la testata è nota per la sua severità in fase di valutazione, tra i pochi Perfect Score assegnati (10/10) troviamo quelli di Super Mario Odyssey, la testata ha inoltre pubblicato recentemente la classifica dei 100 migliori giochi di sempre, che vede al primo posto The Legend of Zelda Breath of the Wild.