Assassin's Creed Origins: Guida alla missione secondaria 'Nuovo in Città'

In questa Guida divogliamo fornirvi la soluzione di 'Nuovo in Città', una delle missioni secondarie più interessanti in cui potrete imbattervi nel gioco. Nel corso della quest, infatti, vi verrà richiesto di trovare il suggestivo

Di seguito vi descriviamo i passaggi da seguire per portare a termine la missione Nuovo in Città e per trovare il Tempio di Milioni di Anni.

Come avviare la missione Nuovo in Città

Questa missione secondaria sarà disponibile all'interno di Letopoli, una città situata a est del Lago Mareotis nella regione di Sapi Res Nome: per avviarla dovrete parlare prima con Ramessu, l'oratore presente sulla piattaforma ad ovest del tempio. Dopo di che scambiate due chiacchiere con Nehi, il quale vi chiederà di ritrovare il suo carro.

Per avvistare il carro entrate in modalità Occhio dell'Aquila con Senu, in modo da avere una visuale più ampia della situazione. Prima di riportare il carro a casa di Nehi, però, dovrete decidere se uccidere o evitare i banditi che si aggirano nelle vicinanze.

Una volta che avrete parlato con Nehi, entrate a casa sua ed esaminate le scritte presenti sul muro, ottenendo così un nuovo obiettivo che vi richiederà di parlare nuovamente con Ramessu. A sua volta, l'oratore vi inviterà a parlare con gli altri abitanti di Letopoli.

In particolare avrete bisogno di rintracciare tre cittadini: usate ancora una volta Senu per individuare le loro case. Dirigetevi verso di esse, parlate coi rispettivi proprietari ed entrate nelle case: ad attendervi ci saranno altre scritte da esaminare. Una volta ricomposte tutte, salterà fuori l'obiettivo che vi chiederà di trovare il Tempio di Milioni di Anni.

Come trovare il Tempio di Milioni di Anni

Il Tempio di Milioni di Anni non sarà segnalato sulla vostra mappa, ma tutto sommato non sarà affatto difficile da raggiungere. Per individuarlo uscite da Letopoli, dirigendovi verso ovest, dopo di che attraversate le dune ed entrate in modalità Occhio dell'Aquila con Senu: avvistate due statue a forma di leone, l'entrata del tempio sarà proprio lì in mezzo.

Adesso che avete individuato la posizione del Tempio, dirigetevi verso di esso facendo attenzione alla presenza dei banditi e di un leone bianco nei dintorni. L'ingresso si trova fra le due statue a forma di leone, attraversando una crepa presente nel muro.

Fatto il vostro ingresso nella struttura, state attenti ai serpenti contenuti nelle varie anfore presenti nell'area. Cercate dunque di esplorare la zona senza rompere nulla, preparandovi eventualmente a combattere. Occhio anche al bottino sparso in giro, sarà una buona occasione per rifornirsi di qualche oggetto utile.

Per concludere la missione Nuovo in Città dovrete risolvere il mistero dietro Il Tempio di Milione di Anni, per cui vi sarà richiesto di esaminare alcuni indizi (una statua di Sekmeth, una brocca, una preghiera e alcuni scheletri). Una volta che li avrete raccolti tutti, Bayer riuscirà a trovare le sue risposte nel corso di un cut-scene. Infine vi verrà richiesto di tornare da Nehi a Letopoli: parlate con lui e avrete portato a termine la missione.