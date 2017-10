Assassin's Creed Origins: Guida alle abilità Veggente, Guerriero e Cacciatore

Nel nuovosarà possibile potenziare tre diversi rami di abilità, ovvero: aumentando di livello otterrete preziosi punti abilità da utilizzare per migliorare il settore abilità di vostro interesse. Vediamo insieme quali sono le più utili per iniziare l'avventura.

Di seguito, vediamo insime quali sono le migliori abilità da potenziare durante l'avventura, inoltre diamo uno sguardo anche agli strumenti presenti in Assassin's Creed Origins.

Commercio

Aumentando questa abilità, Bayek otterrà maggiori guadagni dagli oggetti venduti nei negozi e in generale diventerà molto più abile durante le trattative con i negozianti.

Adrenalina

Questa abilità si rivela molto utile per poter utilizzare l'attacco Ultra. Ad ogni colpo andato a segno, la barra dell'Adrenalina verrà ricaricata, il vostro obietivo sarà quello di raggiungere i livello Combo Ultra e Lancio Ultra: la prima vi consentirà di continuare a colpire il nemico dopo aver sferrato un attacco Ultra mentre la seconda permette di eliminare un nemico e poi utilizzare la sua arma contro un secondo avversario. Lancio Ultra e Combo Ultra possono essere utilizzate in contemporanea.

Archi

Potenziando questo ramo, Bayek diventerà un abilissimo tiratore con l'arco, abilità da non sottovalutare considerando la presenza di quattro diversi archi nel gioco, i quali potranno essere potenziati con vari tipo di frecce, più o meno letali.



Arciere

Furia dell'Arciere è una abilità molto utile che consente di scagliare un gran numero di frecce in sequenza, in questo modo le probabilità di colpire l'avversario aumentano notevolmente.



Combo

Inanellando due o più combo potrete causare notevoli danni ai nemici. Combo Estesa è una abilità che permette a Bayek di sferrare un colpo extra prima che il rivale torni in azione dopo essere stato attaccato, potendo così stordirlo ulteriomente.

Uccisioni a raffica

Per i più furtivi, l'abilità Assassinii a Catena si rivelerà decisamente comoda, in quanto permettrà a Bayek di uccidere più di un nemico in contemporanea grazie all'azione Uccisione Furtiva.

Bottino

Abilità specifica per per il ramo Cacciatore, potenziandola riuscirete a ottenere un maggior bottino depredando i nemici uccisi.

Attacco Pesante

Molto utile in combattimento, qusta abilità consente di caricare un attacco pesante per causare più danni ai nemici. Molto utile negli scontri con i boss e nelle arene.

Strumenti

Gli Strumenti permettono di ottenere buoni vantaggi durante i combattimenti. Tra i più efficaci per il ramo Veggente segnaliamo le Bombe Incendiarie, la Cortina Fumogena (entrambi utili per creare un diversivo e riuscire a scappare più facilmente), i Dardi Soporiferi per stordire gli avversario e Putrefazione, la quale crea una nube tossica nei pressi dei nemici uccisi. Molto utili anche i Dardi Avvelenati, per colpire gli avversari più lontani.

Aumentare il livello di esperienza

Alcune abilità vi permetteranno di ottenere un maggior numero di punti esperienza. Tra queste citiamo Colpo alla Testa, Assassinio, Uccisione e Combo Ultra, oltre alla sequenza di uccisioni furtive. utilizzando frequentemente le mosse citate, riuscirete a guadagnare un buon quantitativo di XP in breve tempo.