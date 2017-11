Assassin's Creed: Origins in regalo con i desktop GAMING MSI

: Il produttoreha annunciato che i giocatori che sceglieranno alcuni dei modelliriceveranno in omaggio, nuovo capitolo della serie targataambientato nell'Antico Egitto.

I PC GAMING MSI rappresentano l'ideale punto d'ingresso per tutti coloro che non desiderano o non sono in grado di assemblare un vero PC da gioco partendo dai singoli componenti. Tutte le proposte di PC desktop di MSI offrono una ricca dotazione in regalo come, ad esempio, una o più periferiche MSI o un titolo di ultima generazione, fino ad un valore di 150€.

Questa nuova promozione è valida già da oggi e terminerà il 31 gennaio 2018. Le serie di PC Gaming coinvolte in questa nuova iniziativa sono le seguenti:

Aegis TI3

Aegis X3

Aegis 3

Infinite A

Infinite

Trident 3 Arctic

Trident 3

Nightblade 3

Nightblade MI3

Nightblade MIB

Codex X3

Codex 3

Ulteriori dettagli della promozione sono disponibili a questo indirizzo.