Assassin's Creed Origins lancia un concorso legato alla modalità foto

ha deciso di celebrare la creatività dei giocatori diorganizzando un concorso fotografico che premierà i migliori scatti fatti con la modalità foto dai fan dell'ultimo capitolo della celebre saga.

Ubisoft annuncia che il concorso della modalità foto di Assassin's Creed Origins si terrà dalle 15:00 del 7 dicembre 2017 alle 23:59 del 10 gennaio 2018. Ogni settimana, il team di sviluppo di Assassin's Creed Origins svelerà un nuovo tema per il concorso su www.assassinscreed.com e Twitter @AssassinsCreed, ai partecipanti che dovranno inviare la propria foto dedicata al tema della settimana sul portale Easypromos App https://a.cstmapp.com/p/22408. Il team di sviluppo di Assassin's Creed Origins giudicherà le immagini dei partecipanti scegliendo cinque vincitori alla settimana: uno otterrà il primo premio mentre gli altri quattro si aggiudicheranno un premio secondario. Il tema di questa settimana è “Vita selvatica” e invita i giocatori a esplorare il mondo vivente e realistico di Assassin's Creed Origins.

I quattro utenti selezionati riceveranno un codice del Season Pass, o se dovessero già possederlo, una maglietta ufficiale di Assassin's Creed. I vincitori del primo premio riceveranno lo stesso omaggio degli altri, ma vedranno anche la propria fotografia esposta presso lo studio di Ubisoft Montreal e otterranno una versione stampata da Cook & Becker, una celebre galleria d'arte online. Per maggiori informazioni sulle regole ufficiali, visitare: http://ubi.li/xpugm.

Con più di 20 milioni di immagini già scattate, la modalità foto di Assassin's Creed Origins offre ai giocatori un modo unico per catturare tutta la bellezza della propria avventura attraverso l'Antico Egitto e condividere i propri ricordi migliori con gli amici e i membri della community. La modalità offre anche molte opzioni per creare fotografie uniche, tra cui 17 filtri diversi e varie impostazioni regolabili, come esposizione, vignettatura, temperatura del colore, tinta, saturazione e rumore.

Chiunque potrà ammirare le creazioni della community mostrate e geolocalizzate direttamente nella mappa del mondo di gioco. Per trarre ispirazione, i giocatori potranno scoprire anche un diverso artwork originale creato dal team di sviluppo, che comparirà ogni giorno nella mappa. Mentre il team di sviluppo di Assassin's Creed Origins giudicherà le immagini dei partecipanti, giocatori e non-giocatori con un account Ubisoft potranno mettere un “Mi piace” alle proprie foto preferite nella galleria del sito web ufficiale della modalità foto www.assassinscreed.com/photomode.

Per scoprire le migliori immagini dei fan scelte finora dal team di sviluppo di Assassin's Creed Origins, visita: https://blog.ubi.com/?p=48400

Per scoprire il sito web ufficiale della modalità foto, visita: www.assassinscreed.com/photomode.

Per maggiori informazioni su Assassin's Creed, visitare: assassinscreed.com, la pagina Facebook e l'account Twitter ufficiali.