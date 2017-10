Assassin's Creed Origins: il language pack italiano andrà scaricato a parte?

Secondo quanto riportato da alcuni utenti di NeoGAF, le edizioni fisiche e digitali dicontengono solamente il supporto per la lingua inglese mentre eventuali language pack aggiuntivi (tra cui quello in lingua italiana) dovranno essere scaricati separatamente.

Di default, audio e sottotitoli saranno in inglese ma tramite il menu Opzioni sarà possibile scaricare le lingue aggiuntive per doppiaggio e testi, in base alle proprie preferenze. Un ulteriore download che si unisce alla corposa Day One Patch, la cui installazione è decisamente consigliata.

Al momento, in ogni caso, non è chiaro se la mancanza di ulteriori lingue su disco sia limitata alla versione NTSC o se quanto riportato sia valido anche per le copie PAL vendute in Europa, vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori novità in merito. Assassin's Creed Origins sarà disponibile nei negozi da domani, venerdì 27 ottobre, nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.