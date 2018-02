Assassin's Creed Origins: la modalità Discovery Tour si mostra in video

Nelle scorse ore, il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video della modalitàdi Assassin's Creed Origins che verrà resa disponibile gratuitamente il 20 febbraio 2018.

Questa nuova modalità educativa permetterà a tutti i giocatori e agli appassionati di storia di esplorare liberamente l’Antico Egitto per scoprire maggiori informazioni sulla sua storia e sulla vita quotidiana degli abitanti, grazie a una serie di visite guidate da parte di storici ed Egittologi. Gli utenti non dovranno preoccuparsi dei combattimenti, di limitazioni di tempo o di qualsiasi altra cosa, poiché la trama principale e le missioni non saranno attive. Il mondo dell’Antico Egitto diventerà un vero e proprio museo vivente e privo di combattimenti.

Potete farvi un'idea precisa del Discovery Tour grazie al video allegato in apertura di notizia. Vi ricordiamo che Assassin's Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Secondo le previsioni di Ubisoft, riuscirà a vendere più di Assassin's Creed Syndicate.