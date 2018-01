Assassin's Creed Origins: il New Game Plus sta per arrivare

Con un messaggio pubblicato su Reddit, il Community Manager diha confermato che la modalità New Game Plus diarriverà molto presto, sebbene non ci sia ancora una data precisa in merito.

"Il New Game Plus sta per arrivare. A breve condivideremo nuovi dettagli a riguardo", questo il testo del brevissimo messaggio pubblicato su Reddit dal Community Manager "Domvgt". Al momento quindi non ci sono ulteriori informazioni in merito, non ci resta che attendere informazioni da parte del publisher francese.

Ricordiamo che a metà gennaio è stato pubblicato The Hidden Ones (Gli Occulti), primo DLC di Assassin's Creed Origins, nelle prossime settimane sono previsti anche nuovi aggiornamenti gratuiti.