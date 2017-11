Assassin's Creed Origins non riceverà il supporto HDR su PC?

Nonostante l'introduzione del supporto HDR perfosse stata confermata anche su PC, sembra cheabbia improvvisamente cambiato i suoi piani. L'aggiunge infatti la compatibilità per l'su Xbox One S, Xbox One X, PS4 e PS4 Pro, ma non su Windows.

In una nota pubblicata sul sito ufficiale del gioco vengono citate esclusivamente le console mentre non ci sono cenni all'arrivo dell'HDR su PC:

"There will be another Title Update available in early November, which will most notably include 4K and Dolby Atmos support for Xbox One X and additional support for HDR on Xbox One S/Xbox One X and PS4/PS4 Pro."

La notizia sembra essere confermata anche dalla risposta a un Tweet del supporto Ubisoft, il quale dichiara espressamente come al momento non ci siano piani per introdurre l'HDR nella versione PC di Assassin's Creed Origins. Restiamo in ogni caso in attesa di eventuali aggiornamenti in merito.