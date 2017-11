Assassin's Creed Origins: la nuova patch è disponibile su PS4

A partire da oggi gli utenti PS4 possono scaricare la nuova patch di: l'aggiornamento migliora alcune feature del gioco e risolve una serie di problemi tecnici, inclusi i bug che potevano compromettere l'integrità dei salvataggi.

Per quanto riguarda le altre due piattaforme, la patch dovrebbe arrivare su Xbox One il 20 novembre, mentre per la versione PC si attendono ancora ulteriori dettagli. La patch, del peso complessivo di 1.3 GB, risolve una serie di bug (in particolare quelli che potevano compromettere i salvataggi) e migliora l'esperienza di gioco complessiva, ritoccando leggermente anche il livello di sfida in Hard Mode (i nemici sotto il vostro livello saranno più impegnativi da affrontare).

Per consultare il changelog completo potete visitare questa pagina.