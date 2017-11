Assassin's Creed Origins: la nuova versione di Denuvo non è ancora stata violata

Al contrario di altri giochi che lo hanno preceduto, a un mese dall'uscita Assassin's Creed Origins non è ancora stato crackato dai pirati. Questo grazie alla nuova versione di, che a quanto pare risulta essere molto più sicura rispetto alle precedenti.

Prendendo come metro di paragone alcuni giochi usciti quest'anno, la protezione Denuvo è stata aggirata nel giro di pochi giorni in diverse occasione, come per esempio nel caso di Sonic Mania, Prey e Dishonored: La Morte dell'Esterno. Grazie all'azione combinata di Denuvo e VMProtect, invece, Ubisoft è già riuscita a proteggere Assassin's Creed Origins dai pirati per più di un mese, evitando che venisse pubblicata una crack per il gioco.

Ricordiamo che Assassin's Creed Origins è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.