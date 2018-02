Assassin's Creed Origins: nuove informazioni sui contenuti della modalità Discovery Tour

Nella giornata di oggi Maxime Durand diha diffuso nuove informazioni sui contenuti di, la nuova modalità diche ci permetterà di prendere parte a veri e propri tour guidati nell'antico Egitto.

Durand ha affermato che questa modalità è stata creata con la collaborazione di 5 o 6 egittologi e degli svariati consulenti storici che hanno partecipato anche allo sviluppo del gioco di base. Discovery Tour includerà ben 75 tour guidati suddivisi in cinque temi principali: l'Egitto in generale, le piramidi, Alessandria, la vita quotidiana degli egizi e i Romani. Ogni tour avrà una durata che spazierà dai 5 ai 25 minuti, i giocatori potranno scegliere il proprio avatar fra 25 a disposizione (tra i quali troviamo ad esempio Bayek, Aya, ma anche personaggi storica come Cesare e Cleopatra) e sarà possibile scattare foto. Questa modalità introdurrà nuovi trofei ma non includerà alcun bonus in-game.

Durante queste gite guidate, gli utenti seguiranno un percorso prestabilito che li porterà a visitare tante "stazioni" diverse dove sarà possibile fermarsi e apprendere la storia del luogo grazie a guide audio. Molte di queste stazioni includeranno immagini d'archivio fornite da musei e librerie di tutto il mondo. Durante le visite non saranno presenti limitazioni di tempo o attacchi dei nemici, gli avvenimenti della trama principali saranno infatti disattivati.

La Discovery Tour mode sarà disponibile dal 20 febbraio su tutte le piattaforme senza alcun costo aggiuntivo per coloro che possiedono Assassin's Creed Origins. Su PC sarà possible anche acquistarla in versione stand-alone al prezzo di 19.99 euro. In calce alla notizia potete osservare alcuni nuovi screenshot.