Assassin's Creed Origins: nuovo video gameplay su PC con impostazioni Ultra

Nel mentre ci avviciniamo sempre più alla sua data di lancio,torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay, questa volta catturato su PC ad impostazioni Ultra dall'utente YouTube Leadergamer.

Il filmato, che trovate in cima alla notizia, è privo di qualsivoglia spoiler, dal momento che viene mostrata solo una libera esplorazione dell'Antico Egitto ricreato dagli sviluppatori di Ubisoft per questo nuovo capitolo della saga.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Assassin's Creed: Origins sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 27 ottobre. In attesa del debutto del gioco, potete qui gustarvi altre due ore di gameplay, mentre a questo indirizzo potete apprendere maggiori informazioni sulla day one patch, side quest e supporto a Xbox One X.