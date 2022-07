Assassin's Creed Origins e Odyssey: conferme e sorprese dai test di DF sulla Patch 60fps

Prendendo spunto dalle tante comparative sulla Patch 60fps di Assassin's Creed Odyssey e AC Origins apparse in rete in queste settimane, il team di Digital Foundry ha condotto un'analisi esaustiva sulle migliorie apportate dall'update gratuito che ottimizza i due kolossal GDR di Ubisoft su PS5 e Xbox Series X/S.

L'ultima disamina del noto collettivo di giornalisti legato a Eurogamer.net ci riporta idealmente negli universi virtuali dell'Antico Egitto e dell'Antica Grecia per sviscerare i segreti del lavoro svolto da Ubisoft per aumentare il framerate di AC Odyssey e Origins attingendo alla potenza computazionale delle console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Dai test di Digital Foundry emergono numerose sorprese, a cominciare dall'approccio adottato da Ubisoft per gestire il framerate dei filmati in tempo reale: tanto su Xbox Series S quanto su PS5 e Series X, infatti, la patch di AC Odyssey e Assassin's Creed Origins non riesce a garantire la medesima fluidità delle scene di gameplay, e questo al netto del minore dispendio di risorse necessario per renderizzarli a schermo (rispetto sempre all'esperienza di gioco open world fruita con target a 60fps).

Dalle analisi di DF emergono anche delle incongruenze nel sistema di gestione della fisica dei tessuti (un problema che sembra riguardare principalmente AC Origins), nel rendering degli specchi d'acqua e nella fruizione della mappa, con sporadici cali di framerate e problemi prestazionali nelle sessioni di combattimento più intense.

Al netto di queste sbavature, per i ragazzi di Digital Foundry la Patch 60fps di Assassin's Creed Origins e Odyssey rappresenta comunque l'occasione ideale per intraprendere (o riprendere da dove lo si è lasciato su last-gen) il viaggio di Bayek, Kassandra e Alexios su PS5 e Xbox Series X/S. Sempre stando a DF, infatti, l'aggiornamento rende ancora più immersivi i combattimenti e migliora in maniera sensibile l'esperienza di gioco complessiva, dall'esplorazione open world alle sessioni legate alla storia principale dei due kolossal ruolistici di Ubisoft.