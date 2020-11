Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla: in USA c'è il Bundle su PS e Xbox Store

Dalle pagine del PlayStation Store americano e dell'omologa versione statunitense dell'Xbox Store spunta il Bundle di Assassin's Creed, una collezione digitale che comprende le edizioni Standard di AC Origins, Odyssey e Valhalla.

Il Bundle viene proposto ad un prezzo davvero irripetibile per chi si approccia solo adesso alla serie o per chi vi si riavvicina dopo la sua trasformazione ruolistica e in salsa open world. Sia su console PlayStation che su piattaforme Xbox, la collezione digitale di Assassin's Creed propone infatti Origins, Odyssey e Valhalla al prezzo di 79,99 dollari, con uno sconto del 50% sui 159,99 dollari da sborsare altrimenti per acquistare i tre kolossal GDR di Ubisoft.

L'offerta, come logico, comprende anche la versione ottimizzata per PlayStation 5 o Xbox Series X/S di Assassin's Creed Valhalla, dando così modo a chi possiede una delle ultime console Sony o Microsoft di ottenere tutte le migliorie grafiche e contenutistiche della corrispondente piattaforma di ultima generazione.

Nel momento in cui scriviamo, la promozione di Assassin's Creed Bundle e proposta al solo pubblico americano e non è ancora attiva sulle pagine delle versioni europee di PlayStation Store o Xbox Store. Nella speranza di ricevere al più presto un chiarimento da parte di Ubisoft sul possibile arrivo in Europa di questa allettante offerta, vi lasciamo ai commenti e vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla.