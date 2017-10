Assassin's Creed Origins: oggetti esclusivi riservati agli abbonati Twitch Prime

ha svelato una serie di oggetti esclusivi perriservati agli utenti in possesso di una sottoscrizione attiva a

Gli abbonati al servizio, compreso anche in Amazon Prime, hanno l'opportunità di ottenere senza costi aggiuntivi il Master Assassin Pack, che include:

Completo di Aguilar, protagonista del film uscito a gennaio di quest'anno in Italia;

Predator Weapons Pack, con tre differenti armi;

Una sella per cavallo esclusiva;

Una borsa contenente Dracme.

Potete vedere un'anteprima degli oggetti nell'immagine a corredo di questa news.

Per ottenere il pacchetto è sufficiente andare a questo indirizzo, connettere il proprio account Ubisoft a quello Twitch, e scegliere la piattaforma di gioco preferita. Otterrete gli oggetti direttamente al prossimo avvio del gioco.

Assassin's Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ubisoft nei giorni scorsi ha anche regalato la stupenda Dawn of the Creed Legendary Edition a Hideo Kojima in persona, che ha ringraziato il team francese e si è congratulato per il lancio di successo. L'edizione, dal costo di ben 800 euro, comprende una statuina in resina di Bayek e Senu alta 73 cm.