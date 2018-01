Assassin's Creed Origins: la patch 1.2.0 prepara il gioco all'arrivo del primo DLC

A gennaio uscirà il primo DLC di, nell'attesaha pubblicato la patch 1.2.0 che prepara il gioco all'arrivo de Gli Occulti ), contenuto aggiuntivo ambientato dieci anni dopo la campagna.

Questo aggiornamento (disponibile da oggi), pesa 3 GB su console, 1.2 GB su Steam e 2.6 GB su Uplay: tra le novità troviamo la possibilità di rivedere i costumi di Bayek e di nascondere gli oggetti dall'inventario, l'update inoltre risolve alcuni problemi tecnici su Windows 7 e su tutte le piattaforme, oltre ad aggiungere il supporto al DLC The Hidden Ones, quest'ultimo non ancora scaricabile.

Gli Occulti è atteso su PlayStation Store, Steam, Uplay e Xbox Store nel corso del mese di gennaio, la data di uscita precisa non è ancora stata resa nota. Il changelog completo della patch 1.2.0 è disponibile sui forum di Ubisoft.