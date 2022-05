Assassin's Creed Origins: la patch 60fps per PS5 e Xbox Series X arriva a giugno?

Da tempo si parla dell'arrivo della patch next-gen di Assassin's Creed Origins, avvistata già alla fine del 2021, un recente aggiornamento di PlayStation Game Size aveva fatto pensare ad un lancio imminente, compreso tra il 24 e il 26 maggio, ma in realtà il debutto dell'update potrebbe slittare.

Ad oggi Ubisoft non ha ancora annunciato nulla di preciso in merito, limitandosi a svelare un nuovo aggiornamento per Assassin's Creed Valhalla, sappiamo però che Assassin's Creed Origins arriverà su Game Pass il 7 giugno e secondo PushSquare sarà proprio questa la data di pubblicazione dell'aggiornamento 1.60 che abiliterà il supporto per i 60fps su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

E' certamente probabile che il gioco venga aggiornato in occasione del debutto su Xbox Game Pass e in contemporanea Origins riceverebbe il medesimo update anche su PlayStation 5, la data da segnare sul calendario sembra essere quindi quella del 7 giugno 2022.

Nei mesi scorsi Assassin's Creed Odyssey è stato aggiornato per PS5 e Xbox Series X/S mentre Origins non ha ancora subito lo stesso trattamento ma Ubisoft sembra pronta a "rilanciare" il gioco rendendolo disponibile su Xbox Game Pass e ottimizzando il comparto tecnico per le console di attuale generazione. Probabilmente ne sapremo di più nel giro di pochissimi giorni.