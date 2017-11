Assassin's Creed Origins: per percorrere a piedi tutta la mappa servono tre ore

Quanto è ampia la mappa di? Circa 12 chilometri, stando alle testimonianze di un gioco che ha deciso di percorrerla a piedi nella sua interezza, dal punto più a Sud a quello più a Nord.

Il coraggioso giocatore ha impiegato 2 ore e 52 minuti per arrivare ai due capi dell'Egitto, da segnalare però come altre testimonianze parlino di tempi leggermente più brevi, circa 150 minuti (2:30 ore), non è chiaro però che tipo di strada sia stata percorsa in questo caso.

Assassin's Creed Origins è disponibile dal 26 ottobre scorso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco ha riscosso un buon successo di critica e pubblico, vendendo circa il doppio di Assassin's Creed Syndicate al lancio.